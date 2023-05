Les fameux frais fixes, ces dépenses incompressibles pour les ménages, ne font qu’augmenter ces derniers mois. C’est ce que révèle le cinquième indice CSA Research pour Le Parisien et RTL. En octobre dernier, les frais fixes s’élevaient en moyenne à 1.095€ par mois, contre 1.1195€ en mai, soit une hausse de 100€ pour le mois de mai. Cela s’explique par l’augmentation du gaz et de l’électricité, mais aussi par les augmentations des assurances et des mutuelles.

En moyenne, les dépenses contraintes ont augmenté de près de 9% depuis octobre dernier. L’énergie y occupe une part importante, l’électricité passant de 97 à 103€ par mois, le gaz de 97 à 110€ par mois et le plein de carburant évolue de 123€ en octobre à 132€ tous les mois.

L’addition des assurances auto, mutuelle et santé coûte également 20€ de plus chaque mois. Les dépenses contraintes pour les box internet et la téléphonie représentent 132€, soit 11% des frais fixes des foyers.

Les plus modestes subissent de plein fouet cette inflation. En moyenne, ces dépenses incompressibles absorbent 36% du budget familial. Mais une famille modeste avec deux enfants dépense quasiment la moitié de ses revenus, soit 1.728€ par mois.



