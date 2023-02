INFO RTL - Assurance auto : les prix ont augmenté de près de 3% en 2022

Les prix des assurances automobiles aussi suivent la courbe de l'inflation. En 2022, les Français ont déboursé en moyenne 645 euros pour assurer leur véhicule, c'est 2,88% de plus par rapport à l’année précédente, selon les chiffres annoncés par Le Lynx.fr, comparateur d’assurances en ligne, que RTL a pu consulter.

Localement, comme en 2021, c'est en région parisienne et en PACA que les assurances auto sont les plus chères avec 735 et 730 euros par an respectivement. Itzal Arbide, CEO de LeLynx.fr, explique cette hausse par "un trafic plus dense entrainant davantage de sinistralité", ainsi que par "la hausse des coûts des matières premières, et notamment ceux des composants électroniques pour les véhicules".

À l'inverse, c'est en Bretagne qu'assurer son véhicule coûte le moins cher avec 527 euros déboursés en moyenne chaque année, révèle LeLynx.fr. À titre informatif, en 2021 le prix moyen de la prime d’assurance avait baissé de 1,38 %.

La répartition des primes d'assurance auto par région en 2022 Crédit : LeLynx.fr

Résultats obtenus sur un échantillon de 795.139 primes d’assurances auto cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

