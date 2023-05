Élections en Turquie : Erdogan, fin de règne après 20 ans de pouvoir ?

Sujet du jour. Recep Tayyip Erdogan et son parti de la Justice et du développement (AKP) dominent la vie politique de la Turquie depuis vingt ans. Mais le président turc affronte le 14 mai l'élection la plus incertaine depuis son arrivée au pouvoir. Face à lui, trois prétendants mais un seul véritable adversaire : Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, candidat d'une alliance de six partis d'opposition.

Le pays a vu le pouvoir évoluer, notamment après la tentative de coup d’État dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Les tensions politiques se multiplient avec des incidents lors de divers meetings de l’opposition.

La santé d'Erdogan inquiète également. L'homme d'État turc, âgé de 69 ans, a dû interrompre sa campagne quelques jours, après un malaise en direct à la télévision. Une santé fragile, qui remet en question, sa capacité à rester au pouvoir.

Pourquoi on en parle ? Qui affronte Erdogan lors de la présidentielle turque ? Les questions économiques et sociales sont-elles centrales pour les Turcs ? À quand remonte le basculement, vers un régime plus autoritaire ?

Analyse. "C'est toute l'histoire de ces vingt dernières années de pouvoir d'Erdogan, pour resituer, entre 2003 et 2009. Le revenu par habitant des Turcs a été multiplié par trois, une croissance spectaculaire qui a été permise par une série de réformes économiques et un accompagnement du Fonds monétaire international", explique Guillaume Perrier, journaliste, longtemps basé en Turquie, et auteur de plusieurs livres sur ce pays et son président.



"Toute une génération a grandi sous Erdogan et n'a jamais connu autre chose à la tête de la Turquie. Les jeunes sont très nombreux, il y a 5 millions de primo-votants, ce qui représente 8 % du corps électoral turc, et ces nouveaux arrivants peuvent faire basculer le vote", estime Timour Ozturk, correspondant de RTL en Turquie.

