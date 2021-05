publié le 24/05/2021 à 06:58

La crise sanitaire a eu des effets pervers sur l'économie de la France, dont une pénurie de matières premières. Ainsi, les prix flambent, ce qui pourrait freiner le redémarrage de l'économie mondiale. Il manque de tout : du pétrole, des métaux, mais aussi des produits agro-alimentaires, notamment les olives. Celles-ci se vendent 50% plus chères depuis l'automne dernier et cette flambée pourrait se répercuter sur votre bouteille d'huile.

Également en cause dans cette pénurie : le mauvais temps. "Il y a eu un manque de pluie dans le bassin méditerranéen, puis des gels au début du mois de janvier, ce qui donne directement une baisse de rendement de l'olive", explique Guillaume Assez, vice-président de la Fedico, la fédération de l'Industrie et du commerce de l'huile olive, au micro de RTL.

"En moyenne, la France produit 5.000 tonnes d'olives par an, il n'y en a eu que 3.500 tonnes cette année. Sur l'Italie et la Tunisie, il y a 50% de récolte en moins. Sur la Grèce et le Portugal 25% en moins. Comme il y aura très peu d'huile, surtout de qualité vierge extra, les prix vont augmenter", poursuit-il.

