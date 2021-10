Les infos de 5h - Gaz et électricité : une facture plus salée pour les habitants du Sud

Ces derniers mois, les Français subissent de plein fouet la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Pourtant, selon une étude du comparateur en ligne LeLynx.fr dévoilée jeudi 21 octobre, tous ne sont pas logés à la même enseigne.

La facture est particulièrement salée en Nouvelle-Aquitaine, où les ménages payent en moyenne 1.347 euros par an pour leur consommation de gaz et d'électricité. Ils sont suivis de près par les habitants de trois régions, le Pays de la Loire, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui payent une ardoise comprise entre 1.334 et 1.277 euros par an.

Des prix plus élevés qu'ailleurs, en raison d'une présence plus importante de logements mal isolés, voire de véritables passoires thermiques, souligne l'enquête. Autre raison, la présence de nombreux équipements pour piscine et de systèmes de climatisation dans le sud du pays, ce qui fait vite grimper la note.

À l'inverse, c'est en Île-de-France que l'on paye le moins : 983 euros par an, soit 25% d'écart avec la région la plus dépensière. En effet, dans cette région, les logements sont en général plus petits, surtout dans la capitale et sont donc logiquement moins chers à chauffer.

