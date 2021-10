Les infos de 12h30 - Prix du carburant : Force Ouvrière demande une prime pour les salariés

Le débat continue autour de la hausse des prix du carburant et alors qu'à l'Elysée, les arbitrages sont encore en cours, Force Ouvrière réclame la mise en place d'une prime pour les salariés. Une prime qui serait versée par l'entreprise.

"Il faut absolument qu'on ait un dispositif national, interprofessionnel qui conduise à ce que systématiquement, les salariés qui utilisent leur véhicule bénéficient d'une compensation sous la forme d'une prime transport et en particulier qui couvre la hausse exceptionnelle actuelle et qui soit pérenne", dit Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière.

"Il faut aller au delà des 200 euros par an par salarié, mais je rappelle aussi qu'il nous semble indispensable qu'on augmente plus largement les salaires", poursuit le secrétaire général de Force Ouvrière. FO demande par ailleurs une réunion d'urgence avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux sur la question.

