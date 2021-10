C'est donc l'une des premières conséquences concrètes de ces tarifs qui flambent à la pompe : les Français consomment moins de carburants. Les chiffres sont relativement significatifs, le CNPA (le Conseil national des professions de l'automobile, qui regroupe les garages et les stations-service) surveille les ventes de carburant au jour le jour et depuis la mi-septembre (c'est-à-dire depuis la remontée des prix), on est sur une baisse de 5 à 10% des ventes d'essence et de diesel.

Le système D est en train de prendre le relai. Le covoiturage a le vent en poupe depuis septembre. Certaines entreprises ou des compagnies d'assurance organisent des stages d'éco-conduite pour réduire la consommation d'essence avec un pilotage un peu plus souple. Et puis un carburant alternatif comme l'E85 qui coute 70 centimes le litre au lieu d'1,60 euro pour le sans plomb 95 est en train de se développer.

FFED, le leader français de l'installation des boitiers d'E85 enregistre une hausse des commandes de 37% depuis juin. Vous avez maintenant un peu plus d'un quart des stations-service qui proposent ce carburant à base de betteraves. On le sent bien, c'est une économie de la pénurie qui est en train de se mettre en place au moment de faire son plein.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès de l'affaire de tentative de chantage avec une vidéo intime contre Mathieu Valbuena s'ouvre mercredi 20 octobre pour trois jours à Versailles. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid Karim Benzema y comparaît en tant que complice présumé.

Édition - Le monde de l'édition traverse en tout cas une des plus graves crises de son histoire, notamment à cause d'une pénurie de papier.

Ligue des champions - Bousculé et mené 2-1 à l'heure de jeu, le PSG est parvenu à renverser le RB Leipzig (3-2) grâce à deux buts de Messi, mardi 19 octobre au Parc des Princes.