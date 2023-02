Comment se porte notre parc automobile ? Le bilan des contrôles techniques est tombé, lundi 27 février. En 2022, 25,5 millions de contrôles ont été effectués, selon les professionnels du secteur. Premier constat : les voitures sont de plus en plus vieilles, mais résistent mieux aux kilomètres parcourus.



L'âge moyen des modèles de voiture soumis au contrôle technique ne cesse de grimper et atteint, en moyenne, 12 ans et demi. Les modèles, plus fiables, sont gardés plus longtemps. En 2022, plus de quatre millions de voitures particulières ayant subi un examen présentaient un défaut (de freinage, de pollution ou encore d'éclairage).

Cependant, avec l'inflation, certains automobilistes font l'impasse sur les réparations. Mobilians, qui regroupe les professionnels de l'automobile, rapporte que près de 160.000 véhicules dangereux ont été détectés en 2022, en raison de problèmes importants de freinage ou encore de pneus usés.

Ce chiffre, qui représente moins de 1 % des voitures contrôlées, serait très en de ça de la réalité. De nombreux automobilistes évitent volontairement les contrôles, car ils n’ont plus les moyens d’entretenir leur véhicule. Cela s'explique par la flambée des prix des réparations, et surtout des pièces détachées, dont les prix ont augmenté jusqu'à 20 % durant les six derniers mois.

À écouter également dans ce journal

Pierre Palmade - Le comédien a été placé en détention provisoire, lundi 27 février et écroué dans sa chambre d'hôpital. Victime d'un AVC durant le week-end, il est toujours surveillé au Kremlin-Bicêtre.

Grève - Tous les syndicats de la SNCF ont approuvé une grève reconductible à partir du mardi 7 mars. La CGT, Sud-Rail, l'UNSA et la CFDT ont trouvé un accord.

Pouvoir d'achat - Les banques alimentaires accueillent trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. Plus de la moitié des bénéficiaires ont recours à l'aide une ou deux fois par semaine.

