Voiture d'occasion, carte grise, contrôle technique... Les conseils pour éviter les arnaques

VOITURE - Que faire si mon vendeur ne me fournit pas la carte grise ?

VOITURE - Que faire si mon vendeur ne me fournit pas la carte grise ?

En matière d’occasion, on ne le dit jamais assez : attention aux pièges ! Tout d’abord, privilégiez le vendeur professionnel au vendeur particulier. Un éventail très large de professionnels existe et surtout le vendeur professionnel est souvent agent d’une marque. Il engage donc son image et il a besoin de garder une réputation de fiabilité...

Après l'achat du véhicule, on doit vous avoir remis la carte grise, considérée comme la carte d'identité du véhicule immatriculé. Il est en effet impossible en France de vendre un véhicule sans sa carte grise. C'est même interdit. Et à ce titre, la jurisprudence est foisonnante et parfaitement claire. Les juges rappellent que cette carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile.

Il vous faudra aussi le certificat de contrôle technique. Or, sur ce document, des défauts peuvent avoir été passés sous silence. Comment réagir face à cette arnaque ? Pour Maître Sylvie Noachovitch, il faut agir tant sur le plan pénal que sur le plan civil.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info