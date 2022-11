Automobile : comment éviter l'arnaque au compteur kilométrique ?

Depuis le début de l'année, le prix des voitures d'occasion a augmenté de 2.700 euros en moyenne. Des tarifs en hausse en raison des délais dantesques sur le neuf, qui ont poussé de nombreux acheteurs à se ruer sur l'occasion. Face à la demande, certains en profitent et trafiquent de plus en plus les compteurs kilométriques. Résultat, une voiture sur dix est aujourd'hui concernée.

Auparavant, avec le compteur à rouleaux, il fallait démonter le tableau de bord et taper au burin. Désormais, sur les voitures récentes, la fraude est devenue beaucoup plus simple : les escrocs branchent un ordinateur sur le véhicule et il suffit ensuite de deux ou trois minutes pour modifier et réduire le kilométrage de la voiture. La manipulation ne laisse aucune trace, même le concessionnaire n'y verra que du feu. Mais il existe tout de même quelques parades pour éviter de se faire avoir.

D'abord, il est important d'éplucher les factures. Si votre vendeur ne veut pas vous les montrer, il est plutôt conseillé de fuir. Puis, quelques détails ne trompent pas. Ainsi, une voiture avec très peu de kilomètres mise en vente avec un pommeau de vitesse et des pédales usés ou encore des coutures déchirées sur les sièges doit vous mettre la puce à l'oreille. Il faut aussi se méfier de la super occasion en ligne avec un véhicule proposé à la vente 2.000 euros de moins que le prix de l'Argus pour des raisons familiales.

Pour lutter contre ce fléau, Histovec a été mis en ligne par le gouvernement. Ce site internet recense l'historique des kilométrages enregistrés lors des contrôles techniques du véhicule. Mais s'il est simple et très bien fait, il rencontre cependant des limites. Par exemple, si le véhicule a été importé, vous n'en trouverez pas la trace.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info