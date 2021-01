publié le 26/01/2021 à 19:04

Les carambars, célèbres confiseries au caramel, sont uniquement fabriqués dans une usine de Marcq-en-Barœul, dans le Nord. Pourtant, la production est ralentie ces derniers mois, à tel point qu'une pénurie est envisageable. C'est en tout cas ce qu'espèrent les salariés de l'usine, qui protestent contre le projet de déménagement voulu par la direction.

Depuis plusieurs semaines, le conflit s'enlise : les salariés refusent les baisses de salaire imposées par la direction à l'occasion d'un transfert dix kilomètres plus loin. "On ne veut pas perdre de salaire. Les salariés qui sont ici vont faire le même travail là-bas. Cela demandera même plus d'engagements de leur part et je ne vois pas pourquoi on baisserait leur rémunération de 25%", s'indique André Jorisse, secrétaire du CSE.

"La production, en fonction des équipes, est à l'arrêt. De nombreux salariés sont en arrêt maladie", poursuit-il. Puisque l'usine est la seule à fabriquer ces bonbons, certaines références pourraient déjà manquer dans certains magasins, estime-t-il. De son côté, le PDG du groupe souligne les problèmes de compétitivité dans un secteur du bonbon en déclin.

Pour les grévistes, la menace d'une pénurie reste le dernier moyen de pression. "Je pense que d'ici deux semaines, on sera vraiment en rupture. C'est notre seul levier de pression pour pouvoir enfin discuter avec la direction", confie Fayçal Rahali, machiniste et délégué Sud. Une sixième réunion de négociations est prévue jeudi 28 janvier.

