Les infos de 12h30 - La Poste expérimente la suppression des tournées quotidiennes

C'est un rituel auquel tous les Français sont habitués. Le passage quotidien du facteur pour la distribution du courrier. Cependant, il faudra peut-être bientôt y renoncer. La Poste va en effet expérimenter dès le printemps l'abandon des tournées quotidiennes.

68 expérimentations sont prévues dans toute la France, en zone rurale et urbaine. À Montbrison, dans la Loire, mais aussi à Gap, à Amiens ou encore dans le nord de Dijon. Dans ces zones, les facteurs ne passeront plus tous les jours, mais seulement 1 jour sur 2. Ils partageront leurs tournées sur la semaine, entre zones denses et moins denses.

Seuls les courriers urgents : colis, presse et recommandés, seront distribués tous les jours. Le risque, pour Nicolas Galépidès, du syndicat SUD PTT, c'est d'éloigner encore plus le service public de la population : "Il y a des gens qui attendent à leur porte le passage du facteur ou de la factrice tous les jours. Il y a des gens qui ne savent pas remplir un document numérique, etc. Ils ont besoin de petits coups de main, de choses comme ça", explique ce dernier.

La Poste dément les 20.000 emplois en sursis

Et de faire valoir les "liens d'amitié" qui se tissent entre les facteurs et les particuliers, soulignant que "ça choque énormément la population rien que lorsque le titulaire de la tournée change". Pour ces raisons, Nicolas Galépidès considère le projet de La Poste "catastrophique".

À terme, le syndicat craint la suppression de 20.000 emplois. La société dément, en rappelant que cela ne fait que répondre à une baisse du courrier envoyé, divisé par 2 ces 15 dernières années en France. Des réunions sont prévues tout au long du mois pour préciser ces expérimentations.

