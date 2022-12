C'est la fin de tout un monde. Le timbre rouge tire officiellement sa révérence ce dimanche 1er janvier. Il était réservé aux envois des lettres devant arriver le lendemain à destination. Le timbre rouge existait depuis 1849 mais était de moins en moins utilisé et son prix avait augmenté de 148 % en dix ans, souligne France Info. Il est toujours possible d'envoyer une lettre pour le lendemain grâce aux nouveaux services "Lettre en ligne" et "e-lettre rouge".

Ce "service d'envoi hybride" propose deux solutions aux clients. La première est de rédiger son "courrier sur son smartphone, ordinateur ou tablette et l’envoyer depuis le site Internet de La Poste", explique le site de l'opérateur des services postaux. Ainsi, "votre courrier sera ensuite imprimé, mis sous enveloppe par La Poste dans le respect de la confidentialité du contenu et distribué à partir du lendemain", précise le site.

La seconde solution est de se rendre en agence afin de "rédiger sa lettre en ligne (e-lettre rouge) depuis un bureau de Poste avec l’aide d’un conseiller clientèle ou d’un automate", indique encore le site. Pour ceux ayant toujours des timbres rouges, vous pourrez toujours les utiliser "passé la date du 1er janvier 2023. Les courriers affranchis avec des timbres rouges seront simplement distribués en 3 jours contre 1 actuellement", assure La Poste.

Si le timbre rouge est remplacé par des lettres dématérialisées puis rematérialisées, c'est pour suivre l'évolution vers les "communications électroniques types email et SMS", assure l'opérateur de services postaux. Mais La Poste explique aussi vouloir "réduire son impact environnemental", avançant que cette "nouvelle gamme de courrier" permettrait "une diminution des émissions de CO2 de 25%".

