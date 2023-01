La Poste : comment le timbre rond a entraîné une innovation postale à l'occasion du Mondial 1998

Le timbre rond, pour nous qui avons aujourd'hui des timbres en forme de cœur ou encore totalement personnalisables, ça ne paraît peut-être pas très innovant ... Mais à l'époque, ce timbre rond spécial Mondial 98 est un vrai bouleversement postal.

Le timbre rond a été créé 20 ans plus tôt à Singapour. En France, sur le plan technique, on a eu jusque-là du mal à imprimer ce timbre, précise le directeur du Service national des timbres-poste, Antoine Di Maggio : "Il fallait mettre au point un outillage de perforation qui permette de donner cette dentelure au timbre. Ensuite, il fallait éviter qu'en le découpant, on n'abîme le timbre. Nous avons fabriqué des petites ailettes pour cela. Et il fallait au processus industriel avec une impression et une perforation en continu".

Sur ce fameux timbre rond comme un ballon de foot, on peut voir un ballon de football, bleu comme nos Bleus ! En arrière-plan, des couleurs pour les 32 équipes en compétition et autour, de la dentelure comme sur les timbres classiques.

Ce timbre ne séduit pas que les initiés. Les sportifs deviennent soudain philatélistes. Qu’il séduise amateurs de foot ou de timbre, le timbre rond Mondial 98 a un succès fou : 116 millions d’exemplaires se sont écoulés.

Au lendemain de la finale et de la victoire de la France en 1998, paraît un deuxième timbre rond, cette fois-ci avec la mention … champion du monde !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info