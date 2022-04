Aucune panne n'a eu lieu ce lundi 4 avril du côté du réseau électrique. Les Français ont même consommé moins d'électricité que prévu, 71.000 mégawatts pour le pic à 9h15 ce matin. Le gestionnaire de réseau, RTE, tablait sur 73.000. Certes, les températures sont exceptionnellement froides pour un mois d'avril, mais on en a l'habitude en hiver. Si RTE nous a demandé de moins consommer moins, c'est en réalité car on produit moins.

Près de la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt en ce moment, du jamais vu. Sur 56 réacteurs, 27 ne produisent rien. Plusieurs raisons l'expliquent, nos centrales sont vieillissantes et plus elles prennent de l'âge, plus les incidents se multiplient. Le programme de maintenance a pris beaucoup de retard à cause de la crise sanitaire : confinement, absentéisme. Et, troisième raison, normalement dès la fin de l'hiver et le retour des beaux jours, EDF amplifie ses opérations d'entretien en misant sur une baisse de la demande d'électricité. Sauf que là, le coup de froid était inattendu et la production s'est avérée insuffisante.

Ajoutez à cela la fermeture récente de la centrale au charbon de Saint-Avold en Moselle, peut-être pas définitive à cause de la situation internationale, mais en attendant elle ne produit plus rien alors qu'on en aurait bien besoin.

À écouter également dans ce journal

