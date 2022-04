La nuit de lundi à mardi sera la plus froide de la semaine, la nuit de tous les dangers pour les agriculteurs après un week-end déjà très froid. C'est particulièrement vrai pour les producteurs de fruits. Un viticulteur d'Ancenis, à côté de Nantes, a allumé les bougies. Pour lui, c'est au petit matin, alors que le jour va se lever, qu'il y a le plus de risque.

Ce week-end, le thermomètre affichait -2°C dans les vignes de Franck. Le viticulteur a donc allumé des bougies pour réchauffer l'air. "La bougie, en brûlant, provoque de la fumée qui évite le rayonnement. Le rayonnement accentue le phénomène du froid", explique-t-il. Depuis vendredi, dans le Muscadet, les nuits sont courtes. Les viticulteurs prennent les devants car ils ne veulent pas revivre les pertes de l'an dernier. En avril 2021, un épisode de gel avait détruit près de 80% de production.

Cette année, toutes les techniques sont bonnes pour protéger les bourgeons du froid. De gros ventilateurs brassent l'air froid, les arrosages d'eau sont activés et de gros ballots de paille sont en feu. "Le principe est d'arriver à créer un écran de fumée avant que les premiers rayons de soleil n'arrivent". En effet, l'ennemi à combattre n'est pas le froid mais le soleil levant. "Le moment critique va être le lever du jour. D'une part, c'est la température la plus froide et d'autre part, comme le bourgeon va geler, on va avoir un peu d'eau qui va cristalliser autour et si le soleil tape directement dessus, il va réchauffer trop vite le bourgeon. Ça va faire un effet de loupe avec la glace et ça va le cramer", explique Franck. Les températures devraient remonter cette semaine mais les agriculteurs attendent la mi-mai et les Saints de glace pour dormir tranquilles.

À regarder Les bougies sont une technique parmi d'autres pour protéger les bourgeons du froid 00:33

À regarder Les bougies permettent de créer un écran de fumée pour protéger les vignes du rayonnement du soleil le matin 00:16

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Les corps de centaines de civils ont été retrouvés dans les rues de Boutcha après le départ des troupes russes. Zelensky accuse les dirigeants russes de "meurtres" et de "tortures".

Électricité - Un pic de consommation est prévu par le gestionnaire du réseau électrique RTE à cause du froid, qui fait augmenter la consommation liée au chauffage électrique.

Football - Le Paris Saint-Germain a facilement vain le FC Lorient au Parc des Princes dimanche soir. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé s'est également illustré avec trois passes décisives.