Le Médiateur de l'énergie appelle les entreprises à calmer le jeu des appels de démarchage. Appels insistants, discours mensongers, ou même visites à domicile... Les abus se multiplient. Pour éviter de se faire avoir lors d'un démarchage à domicile, Caroline Keller, du Médiateur de l'énergie, conseille ne jamais signer de document ou un bon de passage car en général ce sont des contrats.

Ensuite, par téléphone, les entreprises peuvent demander de donner un RIB. Pour Caroline Keller, "si vous ne voulez pas conclure de contrat avec ce fournisseur, ne donnez pas ces informations (...) Et puis, on change quand on a envie de changer, et pas parce qu'un démarcheur nous pousse à le faire".

Pour se débarrasser du démarchage téléphonique, un nouvel outil du nom de Bloctel, a été mis en place par le gouvernement. Cela permet de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition pour ne plus recevoir d'appels de professionnels avec lesquels vous n'avez pas de relation contractuelle en cours.

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var - Depuis le lundi 16 août, le département subit un violent incendie. Le feu s'est déclaré à hauteur de la commune de Gonfaron en fin de journée. Actuellement, 900 pompiers et quatre Canadairs sont sur place pour tenter de maîtriser le feu, qui a déjà brûlé environ 5.000 hectares.

Afghanistan - Les premières évacuations des Français bloqués sur place ont eu lieu ce lundi 16 août. 45 personnes sont attendues cet après-midi à Roissy.

Charente-Maritime - Le corps sans vie de la fillette disparue en mer vendredi 13 août a été retrouvé dans la soirée du lundi 16 août, par la vedette SNSM de Royan. Pauline, 11 ans, se baignait avec ses camarades de colonie de vacances lorsqu'elle a été emportée par le courant.