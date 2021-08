Incendie dans le Var : le point sur la situation

Environ 750 pompiers luttent contre un violent incendie qui s'est déclaré peu avant 18 heures, le lundi 16 août, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var). Les flammes auraient déjà brûlé 4.000 hectares, même si pour l'instant la surface exacte n'a pas pu être évaluée.

Face à cette catastrophe, des milliers de personnes dont les touristes des campings alentours ont été évacués. Selon un dernier bilan "très provisoire" de la préfecture, qui a donné des précisions sur France Bleu Provence, au moins 19 personnes ont été intoxiquées à cause des flammes et trois sont légèrement blessées.

Selon les dernières informations de la préfecture du Var, six campings situés sur les communes de Gassin, La Croix Valmer et Grimaud ont été évacués. De nombreuses personnes, essentiellement des vacanciers, ont été mises à l'abri dans des salles municipales de la région. Environ 1.200 personnes ont été accueillies dans les gymnases et collège de Bormes-les-Mimosas.

Les flammes ont parcouru 22 km depuis lundi

D'après la préfecture du Var, pas moins de 750 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter d'éteindre cet incendie. La reprise des vols de quatre Canadair et d’un Super Puma était prévue à 7 heures ce matin. Les pompiers redoutent que l'incendie ne soit plus important dans la journée en raison de températures élevées et du mistral.

Selon la dernière évaluation des pompiers du Var, les flammes avaient parcouru 22 km depuis lundi. Les soldats du feu varois, aidés par des collègues des départements du Sud-Est, ont lutté toute la nuit contre le feu. La commandante Delphine Vienco a affirmé que les soldats du feu avaient réussi "à éviter dans la nuit que le feu touche la Garde-Freinet", un village situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur le secteur dans la journée. La préfecture recommande de "ne pas encombrer les routes autour du Golfe de Saint-Tropez" pour laisser travailler les secours".