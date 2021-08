Charente-Maritime : une fillette de 11 ans portée disparue en mer

Une Loirétaine de 11 ans est disparue en mer depuis vendredi 13 août. Elle se trouvait parmi un groupe d'enfants d'une colonie de vacances qui s'est trouvé "surpris par la marée" lors de sa baignade sur la plage des Vergnes à Meschers-sur-Gironde, en Charente-Maritime, sur le versant nord de l'estuaire de la Gironde, a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique.

Avec des moyens nautiques, jet-ski, vedettes, semi-rigide, et aériens (hélicoptère), 26 personnels de secours et des forces de l’ordre ont été mobilisés pour des recherches en mer. Ils sont parvenus à secourir trois jeunes, dont une jeune fille hospitalisée pour un début de noyade mais sans gravité, et les deux autres choqués, pris en charge au poste de la plage, a précisé la même source.

La préfecture de la Charente-Maritime a également ajouté, vendredi soir, qu'après plusieurs heures de recherches pour retrouver l'enfant de 11 ans, ces dernières ont été suspendues aux alentours de 19h30 mais se "poursuivaient sous d'autres formes" dès samedi, elles se poursuivent toujours ce dimanche 15 août. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saintes afin de cerner les circonstances de l'accident.