Les fruits et légumes d'été s'attardent en raison de la douceur des températures

À situation exceptionnelle, conséquences exceptionnelles. Les températures printanières, quasi-estivales de ce début d'automne dérèglent le fonctionnement des arbres fruitiers et des végétaux. Ainsi, les fruits et légumes d'été tels que les tomates, les poivrons, les concombres, les courgettes, ou encore les haricots, continuent de pousser.

C'est ce que constatent plusieurs maraîchers, dont certains se réjouissent, comme Vincent Liénard, gérant de la cueillette de Saint-Gratien (Val-d'Oise) interrogé par nos confrères de France 3 : "On a des légumes qui arrivent à maturité, contrairement à d’habitude", a-t-il constaté. D'autres, en revanche, se désolent : "le froid permet d'éliminer les maladies, les parasites", a souligné Fatima Riahi auprès de BFMTV.

Car le réchauffement climatique est aussi bien une bonne nouvelle qu'une mauvaise pour les récoltes. Si en Champagne, les vendanges ont eu lieu "deux semaines plus tôt qu'il y a vingt ans" et les semis de blé ont pu être effectués "un mois plus tôt qu'en 1970" dans les Vosges, comme l'a indiqué l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), reprise par nos confrères, certains produits, comme le maïs, - qui connaît sa plus faible récolte depuis 1990 - en pâtissent.

Et si dans le nord, les températures ne dépassent pas encore un certain seuil, dans le sud, les constats sont bien différents. Récemment, les 30 degrés ont été dépassés dans le Sud-Ouest. Résultat, certains légumes d'hiver ont poussé trop tôt et deviennent inconsommables. C'est le cas de plans de mâche d'un agriculteur, qui, désespéré, a confié à France 3 devoir jeter une partie de sa récolte.

