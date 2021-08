Ce mois d’avril 2021 : le pire épisode de gel de l’après-guerre a été enregistré. Fort, long, qui a un moment ou un autre a touché toutes les régions de France et qui s’est attaqué à des espèces déjà fleuries ou en cours de floraison. Pendant parfois une quinzaine de jours, les arboriculteurs ont tenté de limiter les dégâts.

Pour l’abricot et pour la poire c’est catastrophique : 90% de pertes dans certaines zones, la poire d’été par exemple, -73% à l’échelle nationale, et récoltes presque nulles dans la Vallée du Rhône ou dans les Alpes… À quoi se sont ajoutées les pluies de début de l’été, or les abricots, les pêches ont besoin d’un temps sec et chaud.

Pour ce qui est des cerises, elles éclatent quand il y a trop d’eau. Quand une partie a un goût d’eau, elles sont invendables. Pour les Cerises de la région Centre, c’est un taux de perte de 90% (et, au passage, aucun saisonnier, alors qu’il y en a une quarantaine dans certaines exploitations). Les arboriculteurs doivent être accompagné par l’Etat dans le cadre du régime des calamités agricoles.

Le point positif vient de la pomme, le premier fruit français, le plus produit, le plus consommé, c’est la miraculée de 2021 : certes les fleurs centrales ont gelées mais sur les pommiers, il y a une seconde floraison, des fleurs secondaires apparues après le gel. Nous aurons donc des pommes françaises, elles seront plus petites mais la récolte est similaire à l’année dernière.

Un impact direct sur les prix ?

Le Normand que je suis va vous répondre : oui et non. Il faut distinguer les productions, ce que l’on a vu sur la cerise, c’est environ 2 euros de plus... De 4 à 6 euros le kilo, c’est à peu près l’ordre de grandeur.

Le prix pourrait augmenter sur la confiture : certains distributeurs prévoient quelques centimes d’euros de plus dans leurs grandes surfaces mais la baisse globale de la production en France n’a pas entrainé d’augmentation massive des prix. Tout simplement parce qu’il y a eu peu de demande et une météo maussade tout l’été : le consommateur ne s’est pas jeté sut les abricot, les pêches ou encore les nectarines.

Pour ce qui est des vendanges, cela va être difficile. Déjà : il faut prévoir -50% de production à l’échelle nationale puisque les vignes font partie des cultures les plus touchées, notamment dans la vallée du Rhône, la Bourgogne et la Région Centre. Il y aura un niveau de production historiquement bas, ce que prévoit le ministère de l’agriculture, le plus mauvais depuis 45 ans. On prévoit entre un quart et un tiers de moins que l’année passée.

Encore à cause du gel, mais aussi, comme si ça ne suffisait pas, de la grêle, par exemple en Bourgogne. A ce la s'ajoute l’humidité qui fait apparaître des maladies comme le mildiou. Vous l'avez compris, 2021, est une année noire, à moins que le millésime soit exceptionnel. Rare, le vin deviendrait alors... plus cher.