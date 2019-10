publié le 10/10/2019 à 10:07

Du soleil comme s'il en pleuvait. En cette mi-octobre, et avant que l'automne ne prenne définitivement ses quartiers, le temps nous offre un sursis estival ce week-end sur la majorité du pays. Avec 23 degrés attendus dimanche à Paris, 24 degrés à Strasbourg, 25 degrés à Marseille ou Lyon, 26 degrés à Niort et Grenoble, 29 degrés à Bordeaux et Montauban, et jusqu'à 30 à Tarbes, la météo jouera en effet la carte de l'été indien, selon Météo France.



À l'exception du Finistère et de la Manche, vous pourrez même chausser vos lunettes de soleil dès vendredi. Le soleil dominera sur la quasi-totalité de l’Hexagone avec des températures dépassant les 20 degrés au sud de la Loire, atteignant même les 27 degrés dans le Sud-Ouest.

Même si la journée de samedi s'annonce plus nuageuse sur la majorité du pays, avec quelques averses ici ou là, il n'en fera pas moins 23 degrés à Tours, 25 degrés à Lyon et jusqu'à 27 degrés dans les Hautes-Pyrénées.

Dimanche restera néanmoins la journée la plus chaude de la semaine, même si un front pluvieux arrivera progressivement par la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Une ultime journée ensoleillée avant le retour de la pluie pour tout le monde dès lundi.