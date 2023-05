La scandaleuse hausse du prix du jus d'orange, désormais plus rentable que l'or

Une poignée de trader spéculent sur notre petit-déjeuner et se font du beurre sur notre sucre, notre jus d’orange et notre café. En effet, le jus d’orange est devenu la matière première la plus performante, engrangeant des sommes d'argent phénoménales à la bourse, plus que l’or et le pétrole, avec une hausse de 30 % des cours depuis le début de l’année et de 70 % sur un an.

Il s'agit du concentré de jus d’orange congelé, qui constitue une transformation de la matière première pour faciliter son transport, dont les trois grands pays producteurs sont le Mexique, les États-Unis et le Brésil. Depuis que deux gros ouragans ont frappé la Floride, à l’automne 2022, les cours ne cessent de s'envoler, car les orangers en ont beaucoup souffert. À cela vient s'ajouter la maladie du dragon jaune qui frappe les arbres restants.



Une baisse historique des récoltes

Les spécialistes américains parlent d’une baisse de 60% des récoltes, le pire niveau depuis 1937, mais puisque le marché est mondialisé, les cours du jus brésilien et mexicain explosent également et la rareté fait monter les prix. Cette hausse parait normale si les producteurs d’orange compensent leurs pertes en augmentant leurs prix, sauf qu’ils ne sont pas toujours propriétaires de leurs récoltes.

Ils vendent la plupart du temps par anticipation, comme nos agriculteurs en France, ce qui leur permet de sécuriser un prix quand il est jugé satisfaisant. Ces contrats de sept tonnes de jus concentré sont achetés par des industriels souhaitant faire du jus, mais aussi des traders de banques ou de fonds d’investissement, qui n’ont jamais vu un oranger de leur vie et qui ne pensent qu’à faire des bénéfices.

Anticiper les catastrophes

Mais pour faire des bénéfices, ils ont besoin d’une baisse de production, sinon le cours ne monte pas, ainsi, ils n’achètent que quand ils anticipent une catastrophe climatique. Pour mettre toutes les chances de leur côté, d’après le journal Les Echos, ces traders consultent quotidiennement les données des satellites météo pour prévoir le plus tôt possible le passage d’un ouragan.

Des matières premières comme le sucre, le café ou le blé sont également concernées par la spéculation, elle serait même responsable de 40 % de la hausse des cours, selon l’association CCFD Terre Solidaire. Les matières premières sont devenues des actions puisque ces traders ne voient jamais la couleur du produit. D’après Unijus, l'union interprofessionnelle, les consommateurs devraient subir une hausse des prix de 15 à 25 % pour un litre de jus d’orange d'ici à la fin de l’année.

























