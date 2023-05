Taxer lourdement les riches peut-il nuire à la croissance ?

Le ministère de l'Économie et des Finances, communément appelé "Bercy" (illustration)

Les chiffres officiels concernant l’exil fiscal témoignent du fait que chaque année, lorsque la France avait l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la taxation du capital au niveau des revenus, un certain nombre de "riches" français (avec des revenus annuels supérieurs à 100.000 euros) quittaient le pays. C'était quelques centaines de contribuables par an.

La transformation de l'ISF en IFI (impôt sur la fortune immobilière) a rendu la France plus attractive. Désormais, le mouvement s’est inversé. Les contribuables exilés à l’étranger pour des motifs fiscaux sont plus nombreux à vouloir revenir dans l’Hexagone.

Ce n’est pas un problème spécifiquement français. Tous les pays européens à forte fiscalité subissent le départ des riches, généralement pour la Suisse ou d’autres pays où les impôts sont plus faibles.

Des dizaines de multimillionnaires et milliardaires ont ainsi quitté la Norvège après la mise en place d’un nouveau régime fiscal en novembre 2022. Ces dernières années, certains pays ont également tenté d’attirer les "petits riches". Le Portugal s’est imposé comme l’une des destinations favorites des retraités français, notamment grâce à l’exonération d’impôts sur le revenu pendant dix ans.

L’autre problème de l’ISF, c’était les actionnaires minoritaires dans les entreprises qui étaient parfois obligés de vendre leurs actifs pour payer cet impôt.



