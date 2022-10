Ouragan Ian : déjà plus de 100 victimes comptabilisées aux États-Unis

Crédit : GERARDO MORA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le 28 septembre dernier, l’ouragan Ian, l’un des plus violents de l’histoire américaine récente, frappait la Floride avant de toucher la Caroline du Nord. Il a laissé dans son sillage des villes ravagées et de nombreuses pertes humaines. Ce mardi 11 octobre, les autorités locales ont ainsi affirmé que près de 107 personnes étaient mortes des suites de cette catastrophe naturelle.

L’État le plus touché a été la Floride qui a comptabilisé près de 102 décès, tandis que cinq autres personnes sont mortes en Caroline du Nord. Malheureusement, ces chiffres pourraient encore augmenter au fur et à mesure des semaines. Pour reconstruire les zones fortement touchées, les autorités politiques ont déclaré qu’il faudrait des mois et près de 50 milliards de dollars.

Le bilan de cet ouragan de catégorie 4 quand il a touché la terre, reste toutefois inférieur à celui de Katrina, qui avait dévasté la Louisiane et causé la mort de près de 1.800 personnes en 2005.

