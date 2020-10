publié le 13/10/2020 à 11:57

Pour l'instant, la redevance télé, appelée officiellement la "contribution à l'audiovisuel public", n'est payée que par les foyers qui disposent d'un téléviseur. Il s'agit d'une taxe forfaitaire de 138 euros, payée en même temps que la taxe d'habitation. Une quarantaine de députés, principalement de la majorité, propose de faire payer cette taxe à tous, rapportent Les Échos.

La taxe d'habitation, déjà supprimée pour 80 % des foyers, doit l'être "pour tous les Français d'ici 2023". Les députés, comme le président de la Commission des affaires culturelles Bruno Studer ou des têtes d'affiche comme Aurore Bergé, entendent toutefois maintenir un financement de l'audiovisuel public, à savoir France Télévisions, Radio France, etc.

L'idée est donc de ramener la redevance à 100 euros mais de la faire payer par tous les ménages. "On considère que les Français écoutent la radio, regardent la télévision sur smartphone etc. Sans compter que France Télévisions, notamment, contribue très largement à la création française et les différents groupes au rayonnement de la France", estime Bruno Studer dans Les Échos.

Le texte devrait prévoir des exonérations, probablement pour les plus modestes. Il prévoit aussi "d'étendre le dispositif aux entreprises, avec un minimum de seuil de chiffre d'affaires ou de salariés, qui sera fixé par décret", note le quotidien économique.