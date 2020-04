Audiences radio : RTL atteint son plus haut score historique

publié le 09/04/2020 à 09:31

RTL atteint son plus haut score historique. La station poursuit sa progression et rassemble chaque jour 6.563.000 auditeurs, fidèles, qui restent en moyenne 2h24 par jour à l’écoute de la station (soit 9 minutes de plus que lors de la dernière vague mesurée par Médiamétrie). Avec une part d'audience de 13,4% (+14%), RTL enregistre un niveau record.



Une grille en forte progression sur toutes les tranches et portée par les évolutions mises en place en janvier.



Les tranches d'information sont au plus haut :

- RTL Petit Matin avec Julien Sellier(05h00 à 07h00) progresse de +7%

- RTL Matin avec Yves Calvi (07h00 à 09h30) progresse de +10%

- RTL Midi avec Christelle Rebière (12h30 à 13h00) progresse de +25%

- Les Auditeurs Ont La Parole avec Pascal Praud (13h00 à 14h00) progresse de+24%

- RTL Soir avec Thomas Sotto (18h00 à 20h00) progresse de +14%

Les tranches de divertissement en très grande forme :

- Ça Peut Vous Arriver avec Julien Courbet (9h30 à 11h00) progresse de +9%

- A La Bonne Heure avec Stéphane Bern (11h00 à 12h30) progresse de +15%

- La Curiosité Est Un Vilain Défaut avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues (14h00 à 14h30) progresse de +6%

- On Est Fait Pour S’Entendre avec Flavie Flament (14h30 à 15h30) progresse de +19%

- Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier (15h30 à 18h00) progresse de +18%

- L’Heure Du Crime avec Jacques Pradel (20h00 à 21h00) progresse de +3%

- Parlons-nous avec Caroline Dublanche (22h00 à 00h30) progresse de +29%

Avec 18,9% de Part d’Audience, en progression de 4%, le Groupe M6 affirme sa position de leader des groupes de radios privées (RTL, RTL2 et FUN RADIO).