Redevance télé : un député propose plutôt de taxer l'accès aux réseaux sociaux

publié le 12/02/2020 à 20:02

La redevance télé va-t-elle être remplacée par une taxe sur les réseaux sociaux ? C'est la question écrite posée par le député apparenté au groupe MoDem de Meurthe-et-Moselle, Laurent Garcia, au ministre de la Culture Franck Riester.

L'élu évoque cette piste, repérée par nos confrères de Next Inpact, qui pourrait se substituer à la contribution à l'audiovisuel public. La redevance télé est adossée à la taxe d'habitation qui sera supprimée au plus tard en 2022.

Joint par RTL.fr, Laurent Garcia explique que ce sont les habitants de sa circonscription qui l'ont interpellé à plusieurs reprises sur le déversement de propos racistes, homophobes et antisémites sur les réseaux sociaux. Favorable à la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux, l'élu souhaite ainsi "lancer une alerte au gouvernement", explique-t-il.

Le parlementaire propose qu'"en compensation, même si cela semble difficilement applicable, une taxation minime sur chaque connexion à un réseau social" pourrait voir le jour. "Ce qui permettrait d'identifier les usagers et par conséquence limiter les attaques racistes, antisémites, sexistes et homophobes sous couvert d'anonymat", poursuit-il. Mais difficile d'en savoir plus concernant le montant de cette taxe et les sites concernés, Le député MoDem explique ne pas encore avoir eu de réponse du gouvernement et voit sa démarche comme celle d'un "lanceur d'alerte".