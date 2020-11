Salmonelle : saucisses sèches et rosettes tranchées retirées après 26 cas

publié le 27/11/2020 à 05:23

26 cas de salmonelles détectés en France ont obligé les autorités sanitaires françaises à demander le retrait de plusieurs lots de saucisses sèches et de rosettes tranchées. Le ministère de l'Agriculture a ainsi indiqué que "le lien entre la survenue de symptômes chez ces personnes et la consommation de charcuterie sèche fabriquée par l'établissement France Salaisons a été confirmé le 13 novembre".

La Direction générale de l'alimentation, la Direction générale de la santé et Santé publique France ont donc pris la décision de retirer les lots incriminés. Un premier retrait et un rappel de plusieurs lots de saucisses sèches suspectes de la marque Saint Azay commercialisées par l'enseigne Leclerc a eu lieu "dès le vendredi 13 novembre sur la base des premiers éléments de l'enquête".

En complément de cette annonce, Leclerc a mis un numéro vert à disposition de ses clients. Il s'agit du 0 800 011 100.

Des sandwichs rappelés aussi

Le 16 novembre 2020, "en complément et de manière préventive", la société France Salaisons a également procédé au retrait et rappel de plusieurs lots "portant la marque de salubrité FR 69.238.010 CE" et commercialisés au rayon libre-service dans les enseignes Lidl et Aldi. Idem pour des sandwiches "portant la marque de salubrité FR 01.159.002 CE" et commercialisés par les enseignes Auchan, Casino, Monoprix, Leader Price et Franprix.

"Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés", indique le ministère.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement de 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés.

Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. "En l'absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin", est-il précisé.