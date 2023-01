Julien Courbet présente une spéciale de "Ça peut vous arriver" en public

Pour cette nouvelle année 2023, Ça peut vous arriver met ses habits de lumière et de fêtes. L'émission présentée par Julien Courbet, diffusée sur RTL et M6, était enregistrée en public dans Le Grand Studio de RTL.

Plus encore, toutes les avocates de l'émission, Me Anne-Claire Moser, Me Anne Cadoret, Me Blanche de Granvillier, Me Sylvie Noachovitch étaient présentes pour cette émission spéciale, tout comme Oliver Dauvers, le spécialiste de la grande distribution.

Parmi les cas marquants de Ça peut vous arriver du 2 janvier, celui de Frédéric. Il a acheté en mars 2022 une voiture à 3.400 euros pour sa fille. Au bout de 8 jours, la voiture est tombée en panne, mais ce n’est pas tout : fumée blanche, batterie HS, défaut injecteurs, radiateur percé… Il y en a pour plus de 2.400 euros de réparations qui s’expliquent car la voiture aurait auparavant été vendue pour pièces. Le vendeur ne répond plus, mais l'équipe de Julien Courbet a réussi à joindre le père du vendeur de la voiture. Face à ses explications embrouillées et son débit très rapide, un fou rire commence à gagner l'équipe de CPVA, très en forme pour cette première émission de l'année !

Les autres cas du jour :

- Antoine passe une commande en ligne de vêtements, chaussures et de différents accessoires de sport. Il paye le 3 juillet 2022 via un compte en ligne pour une valeur de 314 euros. On lui promet une livraison sous 5 jours ouvrés. Malheureusement, la commande n’arrive pas à temps et Antoine part en vacances. Il pense pouvoir récupérer sa commande en rentrant, mais à son retour aucun colis ne se trouve dans le point de récupération de colis.

- Laurent est passé par une grande enseigne pour la fourniture de volets roulants électriques. Mais, en juin 2022, quelques mois après la pose, celui du séjour est tombé en panne. Impossible de le remonter ! Depuis, Laurent ne peut plus profiter de la lumière du jour. Malgré des promesses, le magasin n’a toujours envoyé personne pour le réparer.

- Xavier voulait faire plaisir à sa femme pour son anniversaire. Il lui commande en septembre 2022 le dernier smartphone pour 1.000 euros. A la place, il reçoit des télécommandes pour radiateur. Depuis, il n’obtient pas de remboursement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info