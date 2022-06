Cycliste : que faire si je suis victime d’un accident ?

Pour les cyclistes, la ville est souvent une jungle. En cas d'accident, il faut d'abord distinguer quel genre de cycliste est concerné. Est-ce un vélo simple ? Un vélo avec assistance électrique (VAE) ou un vélo électrique doté d'un moteur à propulsion, c'est-à-dire un vélo qui avance sans même que vous pédaliez ? (Dans ce dernier cas, ce vélo électrique est considéré comme un véhicule à moteur).

Au même titre que le piéton, le cycliste est considéré comme une personne vulnérable, ce qui veut dire qu'ils sont particulièrement bien protégés de leurs dommages corporels, par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dont le but était d'améliorer et d'accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route.

Si le cycliste n'a que des blessures légères, qu'il n'est pas trop choqué par l'accident, on peut rappeler quelques réflexes à avoir au moment ou l'accident se produit. Parce que quand il y a un blessé, on pense immédiatement à contacter le secours. Mais on oublie souvent d'autres obligations qui sont prévues par l'article R231 du code de la route...

