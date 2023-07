En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreux propriétaires ont prévu de mettre leur bien en location, dans la capitale, mais aussi dans les autres villes françaises dans lesquelles se dérouleront des épreuves.

En mai 2022, plus d'un an avant le début des JO, RTL avait enquêté sur les prix des logements sur Airbnb, notant que des locations proposées à 100 euros la nuit pouvaient atteindre 500, 600 euros, voire plus. Une étude de la plateforme montrait que 20% des Franciliens qui ne louent pas leur logement prévoyaient de le faire durant cette période.

Face à cette hausse spectaculaire des prix, le ministère du Tourisme souhaite alerter les consommateurs lorsque les tarifs proposés sont supérieurs à ceux pratiqués habituellement. Le cabinet de la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, a ainsi affirmé au Parisien que les plateformes de location, dont Airbnb, vont signer une "une charte d'engagement" à l'automne.

Dès début 2024, une alerte devra apparaitre sur les annonces qui ne respectent pas la fourchette moyenne de prix pratiqués dans le secteur. Cette alerte n'empêchera pas les touristes de réserver le bien. Interrogée par RTL, Amandine Labro, avocate spécialiste de l'immobilier, expliquait que le montant du loyer sur les plateformes de location était fixé librement et n'était pas encadré.

