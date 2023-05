Les habitants et les communes ripostent face à Airbnb et aux autres sites internet de location de courte durée. Ces plateformes, accusées de réduire l'offre de logement classique et de transformer les centres-villes, voient aujourd'hui se fédérer des associations d'habitants de toute la France. Localement, les communes continuent également de passer à l'action, comme à Annecy. L'idée de la mairie est de réduire le nombre de locations de courte durée pour passer de 2.800 meublés à 2.200 à court terme, en limitant par exemple les autorisations à un bien par propriétaire avec renouvellement tous les 5 ans.

"C'est plutôt concentré dans la vieille ville, qui est très prisée pour son cadre magnifique. C'est très difficile de se loger dans la vieille ville et les prix montent", estime Sophie Garcia, chargée du logement abordable à la mairie d'Annecy. "Il y a un vrai problème pour les riverains et les habitants, qui sont évincés des centres-villes. Notre rôle est de rendre la ville aux habitants, tout en accueillant les visiteurs. Il faut retrouver un équilibre", explique Sophie Garcia.

Les propriétaires s'insurgent

Marc Stakic, du syndicat Annecy meublé, conteste ce constat et défend ces propriétaires. "Aujourd'hui, on nous met sur le dos le problème de ces appartements en location, ce qui est faux. Il y a une baisse des logements sociaux de 40% sur Annecy. Il n'y a plus de construction nouvelle, il n'y a plus de permis. Nous avons 2.300 arrivants par an, mais quand il n'y a pas de constructions, vous les logez où ?", demande-t-il. Une procédure est engagée devant le tribunal administratif pour réclamer la suspension de ces nouvelles mesures. La décision est attendue jeudi 1er juin.

