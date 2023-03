Airbnb, Abritel, Booking,... Quel site choisir pour réserver ses vacances d'été ?

A trois mois de l’été, c’est le moment de réserver sa location pour les vacances. Les plateformes de locations entre particuliers ne manquent pas, les sites sont pris d'assaut par les vacanciers, mais attention, y compris par les escrocs ! Pas facile de trouver la perle rare entre la hausse des prix et les arnaques qui pullulent sur Internet.



Flavie Flament reçoit Bernard Sabbah, médiateur dans l’émission "Ca peut vous arriver", chaque matin sur RTL et M6 et consultant tourisme depuis plus de 30 ans. Ce dernier vous donne quelques conseils pour partir cet été, au meilleur prix et en toute sécurité.

Si vous êtes du genre à réserver vos locations à la dernière minute, attention à ne pas succomber au prix bas alléchants. Bien au contraire, préférez le EarlyBooking. "En réservant tôt, vous avez des tarifs avantageux. C'est maintenant que ça se joue pour l'été prochain", conseille Bernard Sabbah. Avant de sortir sa carte de crédit, l'invité de Nous Voilà Bien ! incite à la comparaison de vente : "Il faut regarder les comparatifs avec les moteurs de recherches. On a tout le panel des prix, en temps réel. C'est important d'aller voir ces comparateurs pour voir le marché".

Comment éviter les arnaques ?

Avec Internet, tout est possible. Alors que les sites en tout genre proposent des catalogues de rêves, il est parfois compliqué de distinguer le vrai du faux, mais aussi de relever les arnaques qui peuvent coûter très cher. "Quand on va sur Internet, il faut faire attention. Aujourd'hui, vous pouvez créer un site Internet et faire croire que vous êtes à l'autre bout du monde. C'est pour cela qu'il faut bien regarder l'adresse IP. Par exemple, vous voulez aller en Suisse et vous tombez sur un site qui propose des vacances dans ce pays. Vérifier que l'adresse IP du site est bien en Europe. Si ce n'est pas le cas, fuyez !", explique Bernard Sabbah, dans Nous Voilà Bien ! Mais alors, vers qui se tourner ?

"Airbnb, Abritel, Booking par exemple, on peut leur faire confiance ?", demande Flavie au consultant tourisme. "Sur ces plateformes, il y a du sérieux, même si ce sont des grands groupes rachetés les uns après les autres par des boîtes étrangères", reconnaît Bernard Sabbah. "Ils ont une entité en France et un mandataire social, donc en tant que consommateurs, nous sommes couverts. Par exemple, Airbnb a signé un accord avec les JO de Paris, ce qui prouve que ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des sites qui respectent les lois européennes".



Attention également au phishing. Une arnaque très répandue et efficace pour dépouiller le porte-monnaie des vacanciers. "Les petits voyous du net récupèrent des annonces de locations puis les publient sur un faux site. Quand vous arrivez sur le site soi-disant officiel, vous êtes persuadé que vous êtes client. Soyez bien vigilants", alerte Bernard Sabbah.

Comment échanger son appartement ou sa maison avec une autre famille ?

C'est la grande tendance des vacances "anticrise". Le but ? Economiser. Comment ? En échangeant son appartement ou sa maison avec une autre famille. Home Exchange par exemple, c'est le leader des échanges des lieux de vies. "Il faut de l'équivalence entre les deux biens. Vous ne pouvez pas échanger votre petit studio parisien avec une villa dans le Sud de la France. La plateforme analyse et compartimente par catégorie votre bien immobilier", explique Bernard Sabbah.



"Et comment ça se passe avec les assurances ?", demande Flavie Flament. "Aujourd'hui, la législation est très stricte. Les plateformes doivent avoir une assurance pour ses clients", répond Bernard Sabbah. "Quand vous louez un bien, la plateforme conserve l'argent de l'hôte et ne lui donne qu'à la fin du séjour. Pour devenir hôte, vous devez également déclarer votre revenu fiscal au fisc, et payer les taxes de séjour à la mairie dont vous dépendez".

