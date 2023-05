ENQUÊTE RTL - Jusqu'à 600 euros la nuit : à un an des JO de Paris, les prix des logements s'envolent

La vente de billets individuels pour les JO l'année prochaine à Paris débute ce jeudi 11 mai. Cela signe aussi le début des réservations de logement pour les millions de visiteurs attendus. Sur le site Airbnb, les prix s'envolent ! Des appartements et studios qui passent de 100 euros la nuit à 400, 500, 600 euros, voire plus.

L'appartement de Thomas se situe plein centre de Paris, à deux pas du Champ de Mars et de la tour Eiffel. Un studio d'une vingtaine de mètres carrés composé d'une chambre, un salon et une salle de bain, proposé à la location sur la plateforme Airbnb pour les Jeux olympiques de Paris. "On le propose à 480 euros la nuit. On va le louer 15 jours donc ça fera 7.200 euros", calcule-t-il en pianotant sur son téléphone.

7.200 euros pour 15 jours. C'est le double du prix moyen à Paris. Thomas fera donc ses valises et retournera habiter chez ses parents. C'est sa mère, la propriétaire de l'appartement, qui a décidé de le mettre en location. " Ça paie les billets d'avion, les extras en fait. J'ai regardé un petit peu les prix avant et ça m'a semblé délirant. Je n'allais pas mettre un studio à 1.200 euros la nuit. Mais, honnêtement, si je vois des choses à 600, 700 euros, l'occasion est belle", détaille-t-elle au téléphone.

D'autres villes concernées...

Le cas de Valérie n'est pas isolé. D'après une étude d'Airbnb, 20% des Franciliens qui ne louent pas déjà sur la plateforme prévoient de le faire pendant les Jeux. Plus largement, ces hausses de prix concernent toutes les villes qui accueilleront des épreuves pour les Jeux olympiques 2024. C'est-à-dire Paris, mais aussi Lille, Bordeaux, Nice ou encore Marseille.

"Les appartements qui seront plus grands où on peut accueillir plus de personnes, je pense qu'on va tabler sur du 12.000 euros les 15 jours" Joannie, propriétaire d'un studio à Marseille

Joannie loue son logement depuis des années sur la plateforme Airbnb. Un studio de 18 m² dans le centre de Marseille. En basse saison, cela correspond à 90 euros la nuit. Mais pour les JO elle montera jusqu'à 600 euros la nuit. "J'ai déjà quatre nuits de réservées. J'ai pris la décision de créer une conciergerie. Les appartements qui seront plus grands où on peut accueillir plus de personnes, je pense qu'on va tabler sur du 12.000 euros les 15 jours", détaille-t-elle.



"Les Jeux français ne seront pas populaires mais pour les riches"

Des tarifs, jugés malhonnêtes sur les réseaux sociaux. Des internautes accusent les propriétaires de gonfler les prix et d'arnaquer les futurs visiteurs. "Les JO français ne seront pas populaires, mais pour les riches. Moi-même je n'ai pas réussi à avoir un billet car c'est un capharnaüm monstre et c'est très cher. Avec tout ce qui est inflation, si nous en tant que propriétaire on ne bénéficie pas de la situation maintenant, on le fait quand ?", répond la propriétaire marseillaise.



Ces propriétaires ont la loi de leur côté. Tout est parfaitement légal. "Le montant du loyer est librement fixé, il n'a pas à répondre à des critères de loyers encadrés dans les zones tendues comme c'est le cas à Paris", détaille Amandine Labro, avocate spécialiste de l'immobilier. Elle va plus loin : "S'il n'y a pas eu d'intervention politique, ça peut s'expliquer par deux raisons. La première, c'est qu'il y aura un déficit de logement pendant la période des Jeux olympiques et qu'Airbnb peut être une solution. La deuxième raison à mon sens c'est que ces meublés de tourisme vont permettre une hausse des recettes fiscales via la taxe d'habitation", ajoute-t-elle.



En réalité, à l'échelle d'une ville, c'est impossible d'encadrer les loyers pour les locations touristiques. La seule solution serait de modifier la loi. D'ici là en tout cas, Airbnb a confirmé à RTL qu'ils n'ont pas l'intention de plafonner les prix pour les Jeux olympiques de Paris.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info