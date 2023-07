INVITÉ RTL - JO de Paris 2024 : "On est capable de réunir autant de monde dans Paris sans incidents", assure Laurent Nuñez

La sécurité est un point névralgique dans l'organisation des Jeux olympiques. Ce que confirme Laurent Nuñez sur RTL ce dimanche soir.

"Nous sommes attendus sur la sécurité des JO de Paris 2024. Il y a une cérémonie d'ouverture complètement inédite, beaucoup de sites à sécuriser, des courses en ligne en zone urbaine".

Et de poursuivre : "C'est un événement qui sera compliqué à sécuriser parce qu'il est inédit. Nos plans de sécurisation sont prêts. À partir du mois de septembre, on va rentrer dans la phase de mise en oeuvre, dans la phase opérationnelle."

Le préfet de police de Paris se veut rassurant : "On est capable de réunir autant de monde dans Paris sans incidents. On en fait la démonstration à chaque 14 juillet, à chaque nuit de la Saint-Sylvestre dans Paris." Et de conclure : "On est un grand pays, on a des grandes forces de sécurité intérieure qui ont une grande expérience."

