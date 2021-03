publié le 08/03/2021 à 14:10

Ce mardi marque le début de la 17e campagne de l'opération "Une Jonquille Contre le Cancer". Une opération de l’Institut Curie dont RTL est partenaire et qui organise plusieurs événements afin de collecter des dons pour soutenir l’innovation contre le cancer. Cette année, la campagne nationale de solidarité se déroulera donc du 9 au 21 mars avec dispositif adapté à la crise sanitaire.

L'objectif de ces dons est cette année de "soutenir la révolution des big data et de l’intelligence artificielle pour améliorer la recherche en cancérologie et l’innovation médicale, mieux comprendre la maladie", explique l'Institut Curie qui rappelle que 400.000 personnes sont diagnostiquées chaque année en France, où 3 millions de personnes vivent avec un cancer.

En premier lieu il y a donc un site internet : unejonquillecontrelecancer.fr, pour soutenir la campagne, et beaucoup d'autres initiatives. L'objectif est de réunir 700.000 euros de dons.

Une affiche de la campagne de l'opération "Une Jonquille Contre le Cancer" Crédit : Institut Curie

La Course de la Jonquille connectée

C'est l'événement phare de l'opération. Tout au long de la campagne, vous pouvez participer à "La Course de la Jonquille connectée". Partout en France vous pourrez donc télécharger l’application gratuite "Course jonquille". Chaque participant se fixe un nombre de kilomètres à courir pendant les 12 jours de campagne. "Si la promesse est tenue, et pour chaque kilomètre parcouru, un don de 1 € sera reversé à l’Institut Curie", explique l'Institut dans un communiqué.

Une initiative rendue possible grâce à Allianz, partenaire majeur de l’évènement. "Pour

la clôture de la course, le dimanche 21 mars 2021, un événement virtuel en live aura lieu, pendant lequel le décompte total des kilomètres parcourus sera révélé", écrit l'Institut Curie.

Partenariat en jardineries

"La Jonquille Contre le Cancer fleurira dans plusieurs villes de France grâce à la mobilisation des partenaires, associations, collectivités et bénévoles de l’Institut Curie", est-il encore expliqué. Les jardineries de l’enseigne Truffaut, vont mettre en place l'opération "arrondi en caisse" et Casino et Carrément Fleurs "invitent le grand public à venir faire un achat de bouquets de jonquilles pendant tout le mois de mars".

Les joueurs du XV de France affichent leur soutien

"La Fédération Française de Rugby renouvelle son soutien à l’Institut Curie lors de la rencontre opposant le XV de France au Pays de Galle au Stade de France.

L’ensemble du staff ainsi que les présentateurs porteront la jonquille", dit l'Institut.