INVITÉ RTL - "Les industriels changent les recettes pour faire baisser les prix par une non-qualité", dénonce un député

Au micro de RTL, le député MoDem du Loiret, Richard Ramos a rappelé la flambée des prix : "À la rentrée, on aura une augmentation de 7% sur les prix des produits alimentaires". Et de poursuivre : "Et quelles sont les sociétés qui ne se sont jamais autant goinfrées de pognon ? Ce sont les multinationales".

Le député répond également à Michel-Édouard Leclerc, qui avait déclaré sur RMC que "la moitié des hausses de prix" demandées par les industriels de l'agro-alimentaire n'étaient "pas transparentes et suspectes" : "Michel-Édouard Leclerc a raison, mais lui-même, dans tous les supermarchés, ils sont en train de mettre à nos PME françaises des pénalités logistiques, c'est-à-dire qu'ils facturent aux entreprises françaises des pénalités qui n'existent pas, ils sont en train de les faire 'crever'".

Il appelle également à la création d'une commission d'enquête : "Je l'avais demandée avant les élections, pour savoir la justesse des prix, il faut absolument faire en sorte que les prix ne flambent pas (...). Nous avons des industriels qui sont en train de changer les recettes, pour remettre du gras, du sucre et du sel, pour faire baisser les prix par une non-qualité", a-t-il dénoncé.

