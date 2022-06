Pouvoir d’achat : quels secteurs seront les plus victimes de l’inflation ?

Ce n'est plus un secret : il va falloir s'habituer aux étiquettes qui affichent des prix de plus en plus élevés. Selon l'INSEE, les prix vont encore augmenter, jusqu'à 7% d'ici la fin de l'année, et ce sont les secteurs de l'alimentation, de l'habillement et des transports qui seront les plus touchés.

Les prix de l'énergie, quant à eux, vont continuer à peser lourd mais ils seront stables, estime l'INSEE. L'institue observe également des écarts d'inflation importants entre les catégories de ménages : une dépense plus importante pour les foyers vivant en zone rurale, notamment en carburant pour pallier les longs déplacements et en énergie pour les logements, souvent plus vastes et anciens.

Par catégorie socio-professionnelle, ce sont les agriculteurs qui seront les plus touchés. Pour ce qui est des générations, les plus de 75 ans semblent être ceux qui vont être le plus concernés par cette inflation, notamment parce que l'hiver, ils chauffent un peu plus leur logement.

