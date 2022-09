INFO RTL - Le patron d’Air France KLM agacé par le courrier du ministre des Transports

La réaction n’aura pas tardé. Après la lettre envoyée par le ministre des transports, Clément Beaune, à la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) et révélée par RTL, Ben Smith, le directeur général d’Air France-KLM a profité d’une réunion ce mardi matin 6 septembre au ministère pour lui répondre en face à face. Le ministre déplorait les multiples problèmes rencontrés par les passagers cet été et en conséquence avait saisi la direction générale de l’aviation civile pour que cela ne se reproduise plus.



Devant une quarantaine d’invités, le patron d’Air France-KLM a clarifié les choses : "Dans les aéroports nous ne sommes pas responsables des files d’attente de la sécurité ni des trieurs bagages", a expliqué Ben Smith selon un participant à la réunion contacté par RTL.



"Nous avons été là cet été et accueilli des milliers de personnes. Nous avions anticipé la reprise et embauché en nombre pour offrir les meilleurs conditions d’accueil à nos clients", a ajouté le directeur selon un autre participant, visiblement agacé par le courrier reçu la veille et rejetant, en creux, la faute notamment sur Aéroport de Paris.

Pendant l'été, 35.000 bagages avaient été égarés début juillet à la suite d'une grève du personnel et fin août 800 n'avaient toujours pas pu être identifiés.



Le ministre des Transports souhaite tirer collectivement les enseignements de la saison estivale et préparer les prochains pics saisonniers "en offrant aux voyageurs la qualité de service qu'ils sont en droit d'attendre".



Clément Beaune déplore également que les compagnies rechignent parfois à appliquer la réglementation européenne qui protège les passagers en cas de retard. En effet, les passagers européens peuvent être indemnisés de 250 à 600 Euros pour des retards de vol et certaines compagnies sont accusées de faire trainer les dossiers.

