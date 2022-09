INFO RTL - Pagaille dans les aéroports : dans une lettre, Clément Beaune recadre les compagnies françaises

Crédit : Eric Beracassat / Hans Lucas via AFP

Un recadrage en règle. Selon les informations de RTL, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune a envoyé une lettre à la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), un organisme qui regroupe la plupart des grandes compagnies françaises, comme Air-France par exemple.

Dans cette missive, dont RTL a obtenu une copie, Clément Beaune déplore également les multiples problèmes rencontrés par les passagers cet été et demande à ce que cela ne se reproduise plus. "Des événements de nature diverse ont conduit ces derniers mois à des situations insatisfaisantes en matière de prise en charge des passagers", estime le membre du gouvernement. Celui-ci assurant ne pas ignorer, par ailleurs, les difficultés des compagnies. "Le secteur aérien européen a dû faire face à des pénuries de personnels qualifiés et à plusieurs mouvements sociaux", rappelle-t-il.

Clément Beaune n'y va pas de main morte et vise l'ensemble des compagnies françaises. Après avoir salué le redémarrage du secteur aérien, il déplore vivement la gestion des bagages, les annulations et les multiples retards lors des vols de cet été.

"Tirer collectivement les enseignements"

"Il nous faut tirer collectivement les enseignements de la saison estivale et préparer les prochains pics saisonniers en offrant aux voyageurs la qualité de service qu'ils sont en droit d'attendre", écrit-il. Comprenez ici : les compagnies ont mal géré l'été et il ne faut plus que cela se reproduise. Clément Beaune a, d'ailleurs, chargé la direction générale de l'aviation civile d'élaborer rapidement un plan d'action.

Le ministre déplore également que les compagnies rechignent parfois à appliquer la réglementation européenne qui protège les passagers en cas de retard. Certains ont droit à 600 euros d'indemnités. Là encore, Clément Beaune enfonce le clou : la réglementation européenne doit être appliquée et respectée à la lettre. "Je compte sur votre plein engagement en ce sens", enjoint le ministre des Transports.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info