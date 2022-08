Bagages égarés à Roissy : 45 jours plus tard, 800 bagages toujours pas été identifiés

Le 1er juillet 2022, Anne-Lyse, son mari et leurs 3 enfants originaires de Franche-Comté atterrissent à Punta Cana en République Dominicaine pour une semaine de vacances : les palmiers, le sable fin, le ravissant lever de soleil mais pas de valises. "On attendait, on attendait, on a attendu toute la semaine, aucun bagage", déplore la Franc-Comtoise. Les trois bagages sont restés à Roissy, bloqués comme 35.000 autres, sur l'une des immenses pyramides de sacs amoncelés dans les sous-sols de l'aéroport.



Une grève du personnel du groupe ADP est à l'origine de cette immense pagaille. Mais depuis, c'est Air France qui se charge de la restitution. Un mois et demi plus tard Anne-Lyse a récupéré deux valises, elle attend toujours la troisième.

"Dans ce bagage j'avais toute mon armoire, tout mon maquillage, mon parfum qui coute cher, les habits de ma fille de trois ans, j'avais toutes mes paires de chaussures, des médicaments pour ma fille, j'avais tout. Alors là, je bataille avec Air France, ils m'ont dit que ma valise était complètement perdue au bout de 45 jours. C'est très très long et je n'ai aucune nouvelle d'Air France. On veut repartir l'année prochaine mais on se dit qu'on ne prendra que des bagages cabines".

Je n'ai aucune nouvelle d'Air France Anne-Lyse a perdu 3 valises après un vol Paris-Punta Cana, le 1er juillet.

Air France a fait un chèque de 290 euros à Anne-Lyse pour rembourser les quelques maillots de bain et les vêtements achetés pendant les vacances. Les passagers n'ayant pas retrouvé leurs bagages sous 21 jours peuvent aussi prétendre à un dédommagement, jusqu'à 1.607 euros. Mais cela ne semble pas calmer la colère des voyageurs. Anne-Lyse et une quarantaine de personnes préparent une plainte collective pour demander plus d'indemnisation.

Encore 800 valises à restituer

Air France assure faire le maximum. 200 cadres administratifs, des personnels des bureaux sont venus en renfort pour aider les équipes à trier. "Il reste environ 800 valises à restituer sur les 35 000, nous explique un salarié du service bagage. Il s'agit des valises les plus compliquées, sur lesquels il n'y a plus d'étiquettes, ou qui ont été mal étiquetées".

Pour aider les chercheurs de valises, la plupart des voyageurs ont fourni des listes de leurs affaires, il faut donc comparer tout cela avec le contenu des bagages. "Sans étiquette, on ne sait pas d'où vient le bagage. Il faut donc ouvrir les valises, comparer, enquêter, tout cela prend beaucoup de temps avant de retrouver les propriétaires, d'autant plus qu'on est en période de vacances et qu'il manque du personnel sur l'aéroport", détaille Yves Joulin, secrétaire fédéral de l'UNSA Transport.

Faut-il avoir peur pour ses bagages à Roissy ?

"Cette crise est l'une des plus importantes de l'histoire concernant les bagages, concède un cadre d'Air France, mais elle est conjoncturelle et non structurelle". Avec 100 km de tapis roulant en sous sol, "les capacités de l'aéroport sont suffisantes" nous dit-on au sein du groupe ADP. "En 2019, il y avait eu plus de trafic, plus de monde et aucun problème à déplorer". Un constat partagé par Yves Joulin de l'UNSA. "Le problème était ponctuel, tout s'est cumulé début juillet : les grèves des personnels, notamment au sein du groupe ADP, les pannes des logiciels de trieurs bagages, le manque de personnel. Tous les facteurs étaient réunis pour arriver à cette catastrophe".

Afin d'éviter de se retrouver avec des valises sans étiquettes, la compagnie appelle les voyageurs à inscrire leurs coordonnées sur et à l'intérieur des bagages. Certains voyageurs vont encore plus loin et n'hésitent pas à acheter un traceur GPS, cela permet de suivre sa valise en direct sur une application. Pas sûr que cela suffise à la retrouver au milieu d’une pyramide de centaines de sacs dans les sous-sols de Roissy.

