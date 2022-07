Vacances d'été : comment faire pour ne pas perdre sa valise à l'aéroport ?

Selon le géant européen du transport de bagages Swissport, le meilleur moyen de ne pas perdre sa valise lors d'un voyage en avion est de la garder avec soi, plutôt que de la mettre en soute. Autre solution possible : la laisser à la maison. Ces conseils sont très sérieux, particulièrement en cette période de désorganisation dans les aéroports.

Il s'agit de la conséquence d'une pénurie de personnel post-coronavirus. En effet, les compagnies aériennes ont réduit la masse salariale pendant la pandémie et ont mal anticipé la reprise. Résultat, il y a eu une hausse de 67% des bagages perdus en avril 2022 par rapport à l'année dernière, selon le ministère américain des Transports. Autres facteurs, les grèves à répétition et l'afflux massif de voyageurs pour l'été.

Le tout crée des pagailles, comme à l'aéroport de Roissy au début du mois de juillet. 35.000 valises ont été perdues, certaines n'ont toujours pas été retrouvées. Un phénomène également observable dans l'aéroport londonien de Heathrow ou encore en Australie.

Si vous partez en famille ou pendant plusieurs semaines et qu'il est donc impossible de faire tenir toutes vos affaires dans un bagage cabine, il existe une autre astuce, donnée par le patron de l'aéroport de Francfort, en Allemagne : faire en sorte de rendre son bagage reconnaissable. Statistiquement, une valise rose fluo est toujours retrouvée plus rapidement qu'une valise grise. Ainsi, vous n'aurez pas à vous demander, en voyant votre gros bagage s'éloigner sur le tapis roulant, si vous allez le revoir un jour ou non.

