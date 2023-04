INFO RTL - Gaz et électricité : combien vont toucher les clients d'Engie et Total qui ont réduit leur consommation ?

Si vous avez joué le jeu cet hiver et réduit votre consommation de gaz et d’électricité, voilà la récompense. RTL vous dévoile ce mercredi 26 avril les détails des bonus promis par Engie et TotalEnergies aux clients qui ont fait preuve de sobriété.

Plus d'un million de clients de TotalEnergies vont ainsi percevoir un bonus moyen de 90€. Le fournisseur avait mis en place un bonus consommation auquel 2,5 millions de clients étaient éligibles. Pour obtenir ce bonus, il fallait réduire d'au moins 5% la consommation de son ménage par rapport à l'hiver précédent. 54% des clients ont joué le jeu. Le bonus allait de 30€ pour 5% d'économie, jusqu'à 120€ pour 20% d'économies d'électricité. Ce bonus ne sera pas versé par un chèque, mais apparaîtra directement sur la facture le mois prochain et sera déduit sur les prochaines mensualités.



Chez Engie, l'équivalent de la consommation de la ville de Nice économisée

Chez Engie, le principe de ce bonus était un peu différent. L'entreprise proposait à ses clients 7 journées de défis, pendant lesquels les clients volontaires devaient effectuer des économies d'énergie. Tous les clients d'Engie avaient déjà réduit leur consommation de 6% cet hiver. Ceux qui ont participé aux défis ont économisé 8% de plus, soit l'équivalent de la consommation journalière de la ville de Nice selon l'entreprise. L'ensemble des gains cumulés est d'1,365 million d'euros. Un pactole qui sera redistribué aux 200.000 clients dans les jours qui viennent.



