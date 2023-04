Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui se rendent dans les stations Total. Depuis le 1er mars dernier, TotalEnergies a mis en place un blocage des prix à 1€99 maximum le litre pour le diesel simple et l’essence (SP 95). Ce sera désormais également le cas pour les autres carburants, le SP 98 et l’Excellium. Cette mesure s’appliquera à partir du vendredi 7 avril et a été prise en raison des tensions d’approvisionnement en carburants dans certaines zones en France. Cette extension est cependant momentanée, jusqu’à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d’approvisionnement.

"La mesure de blocage des prix initiée en mars s'applique donc également à la gamme de produits Excellium (SP98 & Diesel Excellium) et ce jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus des difficultés d'approvisionnement", écrit TotalEnergies dans son communiqué.



