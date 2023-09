Charbon : pourquoi la fermeture des dernières centrales françaises est-elle retardée ?

La France sortira définitivement du charbon en 2027 avec la fermeture des deux dernières centrales, celle de Saint-Avold, en Moselle, et celle de Cordemais, en Loire-Atlantique. C'est ce qu'a expliqué dimanche soir Emmanuel Macron dans le cadre de la planification écologique. Pour le côté nouveauté en revanche, on repassera. Non seulement cette annonce, le chef de l'État l'a déjà faite, mais en plus, au bout du compte, on apprend que la fermeture de ces deux centrales est retardée.

Il avait déjà fait cette promesse en 2017 pendant la campagne présidentielle, puis l'avait confirmé dès son élection : sortir du charbon et fermer les quatre dernières centrales françaises avant 2022. Deux ont effectivement cessé de produire, à Gardanne et au Havre, mais celles de Saint-Avold et de Cordemais fonctionnent toujours.

Alors, entre temps, il y a eu les problèmes d'approvisionnement de gaz à cause de la guerre en Ukraine et les soucis du parc nucléaire. La moitié des réacteurs a dû être arrêtée pour maintenance ou réparation l'hiver dernier. On a rappelé le charbon comme énergie de secours, mais ça ne devait pas durer longtemps. Le gouvernement avait prévu jusqu'en 2024, il faudra donc attendre trois ans de plus. En 2027, le charbon sera remplacé par du bois ou des déchets agricoles. Il n'est pas simple finalement de s'en débarrasser.