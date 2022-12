Et si vous gagniez jusqu'à 960 euros, simplement en ne prenant pas votre voiture durant les heures de pointe ? Cette idée, novatrice en France, devrait faire son apparition d'ici peu dans la métropole lilloise. Ce vendredi 16 décembre, le conseil de la métropole a entériné son projet "Ecobonus", aussi connu sous le nom de péage positif...une idée dans les cartons depuis 2015.

Le principe est assez simple. La métropole propose de vous verser deux euros si vous n'utilisez pas votre voiture aux horaires de bureaux, périodes où les bouchons sont les plus importants : le matin aux alentours de 8h et en soirée entre 16h30 et 19h. Ces horaires n'étant pas encore officialisés et plus précis. Ne pensez pas faire fortune avec ce système, la métropole limite les versements à 80 euros par mois et à 960 euros par mois. De plus, vous ne pourrez pas cumuler ces sommes sur deux années consécutives.

Toujours est-il que cela revient, approximativement, au coût d'un plein de carburant réalisé tous les mois. Pour vérifier qui sont les bons élèves, Lille entend utiliser les portiques installés sur les axes autoroutiers qui devaient, initialement, servir à l'écotaxe des poids lourds. Depuis l'abandon de cette mesure, ces portiques n'ont plus aucune utilité. Deux axes routiers sont prioritaires : l'A1 (dans les deux sens) et l'A23 (dans le sens Valenciennes-Lille), indique nos confrères de RMC.

La métropole espère par exemple une diminution du trafic de 750 véhicules sur les 12.000 présents sur l'A1 le matin aux heures de pointe, a-t-elle précisé dans un communiqué. Le dispositif, d'une durée globale de trois ans, devrait coûter environ neuf millions d'euros.

Un bonus financier ouvert aux covoitureurs

Concrètement, des caméras fixées sur ces portiques liront la plaque d'immatriculation de l'ensemble des véhicules qui passeront sur un axe déterminé. Si votre voiture n'est pas détectée, alors vous percevez automatiquement deux euros.

Un site internet doit être mis en place par la collectivité locale, une plateforme ouverte même à ceux qui n'habitent pas sur le territoire lillois. Attention aux resquilleurs, la métropole a déjà prévu le coup : il faudra s'inscrire sur la plateforme et télécharger une application afin d'indiquer chaque jour le mode de transport utilisé. Noter, au passage, que si vous faites du covoiturage vous pourrez utiliser les axes autoroutiers quelle que soit l'heure, en profitant de cet "Ecobonus".

La mesure acceptée par le conseil métropolitain ce vendredi devrait entrer en pleine application dès la rentrée des classes de 2023, avec un recrutement de volontaires juste avant l'été.

