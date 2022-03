Impôts : sa comptable disparaît sans donner de nouvelles, elle risque une forte amende

En janvier 2020, Christine ouvre une deuxième société de vente de tissus et souhaite changer son statut d’auto-entrepreneur en société. Pour cela, une amie lui conseille sa comptable pour l'aider dans ses démarches et dans la gérance de ses sociétés : déclarer la TVA, faire les bilans…



Christine se met d'accord avec la comptable pour la rémunérer 100 euros par mois. Les rapports entre les deux femmes sont bons. Mais l’arrivée de la crise sanitaire provoque la fermeture du magasin. Lors de la reprise de son activité, Christine commence à s'inquiéter, car elle n’a toujours pas reçu son bilan annuel normalement fourni par sa comptable.

Les impôts relancent alors Christine, en expliquant qu'elle est exposée, sans ce bilan, à une amende de 1.500 euros puis à un redressement si elle ne règle pas le souci rapidement. Christine découvre également que la comptable n'a pas réglé la TVA comme convenu.

Sa comptable ne donne plus de signe de vie

Problème, la comptable ne donne plus de nouvelles et disparaît après avoir perçu 250 euros. Le tout, sans avoir fourni le rapport annuel à Christine. "Je l'ai appelée plusieurs fois depuis le mois d'août, j'ai envoyé plusieurs mails, SMS… Mais jamais de réponse", explique-t-elle en direct ce matin dans Ça peut vous arriver.

Christine envoie alors un courrier et une lettre suivie qui restent sans réponse. Elle apprend finalement en se renseignant sur sa société que la comptable n’est en réalité pas vraiment comptable : elle détiendrait une société dans le design…

Depuis, Christine a déjà repayé 478 euros pour l’un des bilans à un autre comptable pour la gestion, mais pour sa société en question, cela lui coûterait plus de 1.700 euros. Elle attend ce bilan depuis 7 mois et ne sait plus quoi faire.



