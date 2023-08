Impôts : comment faire votre déclaration de biens immobiliers

Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, vous devez impérativement effectuer votre déclaration auprès du fisc avant le 31 juillet 2023. Pour simplifier cette procédure, l'administration fiscale met à votre disposition un service en ligne appelé "Gérer mes biens immobiliers" accessible depuis l'espace sécurisé d'impots.gouv.fr.

Pour accéder au service en ligne, vous devrez vous connecter à votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr. Si vous ne disposez pas encore d'un compte, vous devrez en créer un en fournissant vos informations personnelles.

Le processus est facilité par la pré-remplissage des données d'occupation déjà connues des services fiscaux. Si votre situation n'a pas changé depuis la dernière déclaration, il vous suffira de valider les informations pré-remplies. Toutefois, si des changements ont eu lieu, vous devrez corriger la déclaration pour la mettre à jour.

Vous avez jusqu'au 31 juillet pour faire votre déclaration

Une fois que vous aurez réalisé cette déclaration, vous ne serez pas tenu de le faire chaque année. Seuls les changements majeurs dans votre situation d'occupation nécessiteront une nouvelle intervention de votre part.

En utilisant le service en ligne, vous gagnerez un temps précieux, évitant ainsi de devoir vous rendre physiquement à un bureau des impôts. Cependant, il est primordial de respecter la date limite fixée au 31 juillet 2023 pour soumettre votre déclaration. Les retards pourraient entraîner des pénalités.

N'oubliez pas que cette déclaration concerne tous les biens immobiliers que vous possédez, qu'il s'agisse de votre résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un bien en location ou à usage commercial.

En somme, la déclaration de biens immobiliers au fisc est une étape obligatoire et essentielle pour tout propriétaire. Profitez du service en ligne pour simplifier cette démarche, en vérifiant les données pré-remplies et en effectuant les mises à jour si nécessaire, avant la date limite du 31 juillet 2023. Ainsi, vous serez en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et éviterez d'éventuelles sanctions financières.