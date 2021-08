Impôts 2021 : comment vous pouvez corriger votre déclaration dès ce mercredi

Dès ce mercredi, les impôts ouvrent leur service de correction en ligne, disponible dans votre Espace Particulier sur le site www.impots.gouv.fr. Vous pouvez donc, après avoir reçu votre avis d'impôt fin juillet, le corriger en ligne si vous remarquez une erreur.

Ce service s'adresse aux personnes qui ont effectué leur déclaration d'impôt en ligne et aux usagers qui ont utilisé la déclaration automatique. À noter que le service de correction de la déclaration n'est pas accessible sur smartphone ni tablette. La correction doit impérativement se faire via un ordinateur et est possible jusqu'à la mi-décembre.



En outre, le site des impôts précise que s'il s'agit d'une erreur dans votre déclaration en ligne concernant un changement de situation de famille (mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, décès), "vous devez déposer auprès de votre centre des finances publiques une déclaration sur papier, complétée d'un courrier explicatif demandant que cette déclaration annule et remplace la déclaration en ligne".

Corriger une déclaration papier

Pour les particuliers ayant déposé une déclaration papier, une correction est également possible, toutefois celle-ci est plus laborieuse. Vous devez informer votre centre des finances publiques de votre correction soit via courrier, soit en déposant une nouvelle déclaration de revenus papier.

Si vous optez pour la seconde option, il est impératif d'indiquer sur la première page "DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE" et de réinscrire l'ensemble des éléments que vous devez déclarer, même ceux qui étaient corrects lors de votre déclaration initiale. Pour obtenir un nouveau formulaire de déclaration de revenus, vous pouvez taper "formulaire n° 2042" dans la barre de recherche du site des impôts, puis l'imprimer et le remplir. Deuxième option, vous pouvez recevoir un nouveau formulaire en le retirant dans un centre des finances publiques.